Britney gelosa di Justin Timberlake a causa di una cantante famosa | l’amica svela quello che è successo 20 anni fa

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Tra la fine degli90 e l’inizio dei 00Spears eerano LA coppia. Sulla loro rottura abbiamo sentito di tutto, la principessa del pop c’ha scritto una canzone (Everytime) eha rilasciato un video con la sosia della Spears. I media hanno ricamato persui presunti tradimenti della popstar di Toxic con il coreografo Wade Robson, eha sempre buttato benzina sul fuoco tra frecciatine e interviste. Ma a quanto pare anche(che ha mollato la Spears con un sms) si è divertito, soprattutto nei giorni immediatamente successivi alla fine della storia con. Julianne Kaye ex truccatrice e amica della Spears ha rilasciato un’intervista al Mirror in cui ha rivelato che la ...

Biccy

...In Italia c'è sempre stata questa tendenza a coltivare il proprio orticello in maniera, le ... sono stato adolescente negli anni '90, è stata la nostraSpears. Ora è una grande attrice ma ...Pare che Cara fosse innamoratissima e moltodella compagna : dopo che quest'ultima ha ... Leggi anche › A New York è in vendita l'attico in cui hanno vissuto tutte le star: da... Britney gelosa di Justin Timberlake a causa di una cantante famosa