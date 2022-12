Brian Banks – La partita della vita | tutto quello che c’è da sapere sul film

(Di giovedì 8 dicembre 2022)– La: trama (storia vera), cast e streaming delStasera, giovedì 8 dicembre 2022, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda– Ladel 2019 diretto da Tom Shadyac, basato sulla storia vera del giocatore di football americanoche all’età di 16 anni era una promessa di questo sport praticato alla scuola superiore di Long Beach in California. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama (storia vera) Il giocatore di football, in libertà vigilata, è costretto a indossare un braccialetto elettronico che gli impedisce di ...

è il recente lungometraggio diretto da Tom Shadyac, in diretta stasera, 8 dicembre 2022, alle 21:25 su Rai ...- La partita della vita' , questa sera alle 21.25 su Rai 3 il thriller giudiziario del 2019, con Aldis Hodge nel ruolo del protagonista. Ecco la trama del film.è una giovane ...Brian Banks - La partita della vita: trama, storia vera, cast e streaming del film in onda stasera, giovedì 8 dicembre 2022, su Rai 3. Le info ...In prima serata su Rai 3 "Brian Banks – La partita della vita", per la regia Tom Shadyac: ecco la trama del film basato su una storia vera.