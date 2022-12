Brasile | un gatto in conferenza stampa | espulso! | VIDEO

(Di giovedì 8 dicembre 2022)ieri per Vinícius Júnior, attaccante del Real Madrid e del. Interrotta, però, da un ospite indesiderato. Uncomparso sul banco e cacciato in malo modo. Vediamo, dunque, ilcon tutto quanto accaduto con il...

...49 Condividi Link https://www.lastampa.it/la - zampa/2022/12/08/video/mondiali_qatar_un__salta_sul_tavolo_della_conferenza_stampa_del__e_viene_lanciato_via - 378064148/ Copiato negli ...Mondiali Qatar, unsalta sul tavolo della conferenza stampa dele viene lanciato via"Spero che il Brasile non vinca il Mondiale". Questo è solo uno dei tanti commenti indignati per il trattamento riservato a un gatto che si è accomodato sul tavolo di una conferenza stampa ai Mondiali ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...