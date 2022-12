Boss del narcotraffico investiva sull’oro | “Anche 40 kg al mese”

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti“Ho investito in lingotti d’oro…“,da un noto centro orafo campano attraverso un contatto “…sono arrivato a 40 chilogrammi al“. E’ lo stesso Raffaele Imperiale, 48 anni, narcotrafficante di caratura internazionale a confermare agli inquirenti quanto avevano scoperto dalle chat, e cioé chei proventi della vendida di grosse quantità di cocaina nel più noto dei metalli preziosi.Imperiale è noto alle cronache giudiziarie con il soprannome di “dei Van Gogh” perchè nel 2016 fu trovato in possesso di due quadri del pittore olandese rubati nel 2022 ad Amsterdam ed il cui valore fu stimato in 130 milioni di euro. Imperiale (arrestato la scorsa estate a Dubai e poi trasferito in Italia), difeso dagli avvocati del Foro di Genova Giovanni Ricco e Maurizio Frizzi, ha avviato un ...

Agenzia ANSA

I primi verbali del boss dei Van Gogh: "Ho investito 40 milioni in oro, compravo anche al Tarì" Ai fedelissimi stipendi in 14 mensilità. E con un clic il denaro viaggiava dall'Europa al ...