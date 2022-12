Borsa | Europa apre in rialzo | attesa per mosse banche centrali

Borsa Italiana

Le Borse europee aprono in lieve rialzo con gli investitori che attendono le mosse delle banche centrali sul fronte del rialzo dei tassi. L'attenzione si concentra anche sulle indiscrezioni circa un ...08 - 12 - 22 09:02:43 (0166) 5 NNNN Borsa: Europa parte cauta, a Milano (-0,26%) male Italgas e Poste Avvio debole per i listini del Vecchio Continente, con gli investitori che attendono le prossime mosse di politica monetaria della Federal Reserve. In crescita il prezzo del gas, il greggio tenta la r ...Le Borse europee aprono in lieve rialzo con gli investitori che attendono le mosse delle banche centrali sul fronte del rialzo dei tassi. L'attenzione si concentra anche sulle indiscrezioni circa un a ...