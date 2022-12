Borsa | Europa debole attende Wall Street | Milano - 0 | 1%

Le Borse europee proseguono deboli in vista dell'avvio di Wall Street dove i future sono in rialzo. Dopo le indicazioni dell'Ocse sulla crescita globale, gli investitori sono alla ricerca di spunti ...'Ecco perche'' e' 'urgente' creare 'un'dove il lavoro sia valorizzato, dove ogni posto di lavoro sia ben pagato, sicuro e appagante, e non visto solo come un costo da eliminare', ha aggiunto ...La Borsa di Milano (+0,2%) gira in positivo dopo un avvio piatto. A Piazza Affari si mettono in mostra le banche mentre si attendono i prossimi rialzi dei tassi d’interesse. Lo spread tra Btp e Bund s ...In rialzo gas e petrolio, euro in area 1,05 dollari (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 08 dic - Borse europee deboli a meta' giornata ...