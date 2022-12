Bonus psicologo illimitato | arriva lo psicologo di base | sempre con te gratis | come funziona

Leggi su ilovetrading

(Di giovedì 8 dicembre 2022)è un’altra forma di sostegno. Una delle più importanti, sicuramente una delle più civili. Loche può divenire un salvatore…di vite. In Italia si parla tanto, e soltanto, di “alcuni” figli. Di quelli che il governo presieduto da Giorgia Meloni vorrebbe vedere riempire i reparti maternità degli ospedali italiani. Quelli che ancora non sono nati e che potrebbero assicurare il naturale cambio generazionale, che oggi vede nettamente in vantaggio la popolazione degli anziani.(Fonte: ilovetrading.it)Ma c’è un altro popolo di figli che sembra rimanere nell’ombra, perché è lì che preferisce stare. E’ la generazione di coloro che oggi possiamo definire adolescenti ...