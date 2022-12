Bologna | si fa male Zirkzee | farà 3 settimane di lavoro personalizzato

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Joshua, attaccante del, svolgerà per 3a causa di una infiammazione del tendine rotuleo Joshua, attaccante del, svolgerà per 3per infortunio. Ecco il comunicato del club. COMUNICATO – Alla vigilia dell’amichevole con il Kapfenberg, ilha svolto allenamento in campo al mattino, con esercitazioni tattiche e partitella, più una sessione video al pomeriggio. Differenziato per Kevin Bonifazi e per Joshuail quale seguirà un programmaper trea causa di un’infiammazione del tendine rotuleo sinistro. L'articolo ...

