Biathlon | Coppa del Mondo Hochfilzen 2022 | Dorothea Wierer è settima nella sprint vinta da Denise Herrmann-Wick | 18ma Lisa Vittozzi

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Oggi a, in Austria, si è aperta la seconda tappa delladeldi7.5 kmfemminile arriva il settimo posto di(9/10 al tiro)garadalla tedescadavanti alla ceca Marketa Davidova ed alla transalpina Julia Simon, mentre(8/10),, perde il pettorale giallo di leader della classifica generale proprio in favore della francese. Da sottolineare le prove di Samuela Comola (10/10), 27ma, e Rebecca Passler (9/10), 33ma, infine Michela Carrara (5/10) è 83ma. Nel primo poligono con il 5/5 si issa al sesto posto ...

STARTLINST FEMMINILE HOCHFILZENDEL MONDO: DOVE ...La start list e i pettorali di partenza dello sprint femminile di Hochfilzen 2022, valido per ladel Mondo 2022/2023 die in programma giovedì 8 dicembre a partire dalle ore 14:10. Una gara che si disputerà sui 7.5 km nello stadio della cittadina austriaca, e che vedrà impegnate, ...I risultati e la classifica dello sprint femminile di Hochfilzen, appuntamento valevole per la Coppa del Mondo 2022/2023 di biathlon.SAPPADA - Il ritorno al vertice di Lisa Vittozzi, leader della Coppa del Mondo di biathlon, unito all'esordio previsto domani nello stesso circuito di Daniele Fauner e all'organizzazione ...