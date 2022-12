Berrettini-Wawrinka in tv oggi | orario | canale e diretta streaming Diriyah Tennis Cup 2022

Leggi su sportface

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Matteosfiderà Stannegli ottavi di finale dellaCup, torneo d’esibizione in programma da giovedì 8 a sabato 10 dicembre nella città di Al(Arabia Saudita). La superficie è il cemento outdoor. L’italiano è reduce dalla semifinale di Coppa Davis a Malaga. Insieme al compagno Fabio Fognini e con un piede ancora malconcio, ha perso il doppio decisivo contro Felix Auger-Aliassime e Vasek Pospisil, che hanno trascinato il Canada all’ultimo atto (poi vinto contro l’Australia). L’azzurro vuole ritrovare subito la forma migliore in vista del nuovo anno. Dall’altra parte trova lo svizzero, che ha terminato in crescendo la sua stagione ed anche lui è ansioso di ripartire per provare ad essere protagonista nel 2023. Il vincitore di questo match ...