Berrettini-Wawrinka in tv | data | orario | canale | diretta tv e streaming Diriyah Tennis Cup 2022

Leggi su sportface

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Matteosfiderà Stannel match d’esordio dellaCup, torneo d’esibizione in programma da giovedì 8 a sabato 10 dicembre nella città saudita. La superficie è il cemento outdoor. L’azzurro nel pieno della preparazione invernale vuole testare le sue condizioni e quale miglior allenamento che un torneo con tanti top players al via. Il primo turno sarà contro un tre volte vincitore slam come Stan, che nonostante vari acciacchi negli ultimi anni ancora non molla e prova a giocarsi un’altra stagione sul circuito. Il vincitore di questo match troverà nei quarti di finale il russo Andrey Rublev, testa di serie numero tre della manifestazione e beneficiario di un bye all’esordio. PARTECIPANTI MONTEPREMI PROGRAMMA E COPERTURA TV Matteo ...