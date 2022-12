Bergamo | lavori per un milione di euro in tre parchi della città

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 8 dicembre 2022). Approvati in Giunta i progetti definitivi di riqualificazione di tre aree verdi: il parco Fratelli Locatelli, situato tra le vie Broseta, Nullo e Diaz; il parco Carlo Leidi, situato in via Lochis nel quartiere di Longuelo e quello del Galgario in via Borgo Palazzo. “Si tratta di interventi necessari e molto attesi dalla cittadinanza che frequenta numerosa queste aree verdi – dichiara Marzia Marchesi, Assessora al Verde pubblico -. Le opere riguardano soprattutto il rifacimento delle pavimentazioni, la sostituzione di arredi ammalorati e la realizzazione di nuove aree sportive e zone gioco più accoglienti e attrattive per i bambini. A questo si accompagna il ripristino di tappeti erbosi e manutenzione del verde esistente in linea con le esigenze di conservazione e adeguamento rispetto ad esigenze funzionali ed ...