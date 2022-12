Bassetti avverte | no tamponi a tutti | collasso Ps a breve

(Di giovedì 8 dicembre 2022) AGI - "Dobbiamo necessariamente cambiare le norme Covid, perchè in caso contrario gli ospedali rischiano ilda qui a Natale e questo non per la malattia respiratoria, ma per regole assurde che creano difficoltà ai Pronto Soccorso". E' il commento all'AGI dell'infettivologo Matteo, direttore della clinica malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova, in relazione al "quadro drammatico" - citando le parole del ministro della Salute Orazio Schillaci - rappresentato dai parenti dei pazienti che hanno raccontato di disagi immensi nei Pronto Soccorso della Capitale. "Mi occupo di malattie infettive e non di Pronto Soccorso, ma credo che continuando così avremo dei problemi seri: negli ospedali abbiamo una situazione difficilissima che riguarda ad esempio l'esigenza di fare- ...

