Basket | Serie A2 2022 2023 | Vanoli Cremona dominante | Cantù si salva al supplementare contro la Stella Azzurra

Leggi su sportface

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Turno infrasettimanale per i due gironi diA2di, con dodici partite andate in scena. Cambia qualcosa in testa al girone Rosso, dove Pistoia ora non è più in compagnia di Udine, ma guida da sola la classifica. Nell’altro gruppo inveceproseguono la loro regular season appaiate. RISULTATI E CLASSIFICHE In tesa al Girone Rosso Pistoia soffre, ma riesce ad avere meglio su Chieti e diventa leader in solitaria della classifica. Il punteggio recita 67-61 con 16 punti del solito Copeland. Gli abruzzesi, pur offrendo una buona prestazione, non riescono a smuovere la classifica e restano ultimi a quota quattro punti insieme a Ravenna, sconfitta in casa 71-78 da Mantova. Tornando alle posizioni di vertice, ora sono in tre le ...