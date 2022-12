Basket | liberata Brittney Griner dopo quasi un anno di prigionia in Russia attraverso uno scambio di prigionieri

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Poche ore fa è stata comunicata una notizia attesa da lunghissimo tempo., 32 anni, tra le più popolari stelle della WNBA per le proprie doti fisiche e l’impatto avuto sul gioco, è stata rilasciataundiin. Il tutto è avvenuto per mezzo di unodiin cui gli Stati Uniti hvanamente cercato di inserire anche l’ex marine Paul Whelan, arrestato con l’accusa di spionaggio nel 2018. L’altra figura coinvolta nelloè un personaggio particolarmente oscuro: si tratta di Viktor Bout, “il mercante di morte”, che fu tenente colonnello dell’esercito diin Angola e, poi, è risultato essere trafficante d’armi tra i ...

