Barcellona | il Ds Cruyff su Xavi | “Siamo felici di lui | quando sarà il momento parleremo di rinnovo”

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Jordi, Ds del, ha parlato a Mundo Deportivo del futuro del tecnico: “Conosce meglio di tutti il Barça e lui stesso ha invocato calma.di lui, ma la gente a volte dimentica. La rosa è cambiata molto e ci vuole tempo per inserire giocatori nuovi in un club speciale, sotto questo aspetto sta facendo un lavoro molto buono. Credo che in generale ilha chiuso bene prima della pausa, nonostante l’eliminazione dalla Champions.cida parlare,”. SportFace.

