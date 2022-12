Banco di Sardegna Sassari | risoluzione consensuale del contratto con Aleksej Nikolic

(Di giovedì 8 dicembre 2022) La Dinamodicomunica ladelcon il giocatore sloveno. Ad, arrivato inper sostituire l’infortunato Chris Dowe, il ringraziamento da parte di tutto il club per l’impegno profuso in questi mesi e l’augurio per un brillante prosieguo di carriera. Fonte articolo e foto: www.legabasket.it seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

Un grosso in bocca al lupo a lui." Sassari, 8 dicembre Ufficio Comunicazione Dinamodi8 dicembre 2022... comunque il movimento è in crescita e spero che la Dinamo possa crescere ancora e ottenere tantissimi trofei" Sassari, 8 dicembre 2022 Ufficio Comunicazione Dinamodi8 dicembre 2022 Banche: Fabi, accordo per acquisto Numera Spa da parte di Bper e Banco Sardegna Due studenti di 18 e 19 anni sono morti a Cerignola, in provincia di Foggia, in un incidente avvenuto ieri sera sulla strada provinciale 95 per Candela. I due ragazzi erano a bordo… Leggi ..."La Dinamo Banco di Sardegna comunica la risoluzione consensuale del contratto con il giocatore sloveno Aleksej Nikolic. Ad Aleksej, arrivato in Sardegna per sostitu ...