ASUS | presenta nuovi accessori ROG per il gaming

(Di giovedì 8 dicembre 2022)gliper portare ilsu un altro livello, dalle leggere ROG Delta S Core alle cuffie Fusion II 300 l’audio è ancora più realistico e immersivo, mentre la tastiera Strix Flare II assicura precisione assolutaRepublic of Gamers (ROG) annuncia le novità del mondo periferiche per massimizzare la reattività e l’immersività, così da affrontare il gameplay con maggiore accuratezza, comfort ed incisività. Per raggiungere questi obiettivi,offre una serie didella serie ROG che permettono di essere competitivi al massimo. Nel dettaglio sono le cuffie ROG Delta S Core, le cuffie ROG Fusion II 300 e la tastiera ROG Strix Flare II.ROG Delta S Core: le cuffie...

ROG Fusion II 300 Per quanto riguarda la tastiera,propone ROG Strix Flare II. È progettata ...anche uno stabilizzatore degli switch ROG che riduce l'attrito tra i tasti per un movimento ...... ad esempio per verificare come si comporta il sistema quando siun errore BSoD e per ... Va tenuto presente che su alcuni notebook il tasto Bloc Scorr non è presente: sui portatilila ...Asus presenta gli accessori ROG per elevare il gaming, dalle leggere Delta S Core alle Fusion II 300 fino alla tastiera Strix Flare II.La mobilità odierna, o anche semplicemente spazi ridotti, possono far nascere nuove esigenze: uno schermo portatile riesce ad essere un compagno di lavoro utile e capace di risolvere varie situazioni ...