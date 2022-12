Asllani | ' Quel gol sbagliato al Camp Nou non mi ha fatto dormire Ma ho imparato l' interismo'

Sportevai.it

Davanti il blu del mare di Malta, tutto attorno una brezza calda: sarebbe primavera se non ci fosse un albero di Natale accanto. Ma anche lui, Kristjan, classe 2002, sa come confondere: pare un 30enne navigato, anche se dentro scalpita come tutti i 20enni. Ha due patrie, l'Albania e l'Italia, e una solo missione: scalare con pazienza la ...Sono, con le mie caratteristiche e i miei difetti; tra questi c'è la fase difensiva, perché ... LUKAKU - 'Non so cosa può aver detto a Zhang, mavideo in cui i due parlavano di me è ... Inter, Asllani: Mai chiesta cessione, aspetto il mio turno | Calcio | Top News "Se non ci penso io mi ci fanno pensare gli altri quando sono per strada. Un po' alla lunga stufa, ma confesso di essere rimasto quattro giorni ...Tra le pagine dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport c'è spazio anche per una lunga intervista a Kristjan Asllani, giovane centrocampista dell' Inter arrivato in estate dall'Empoli. Asllani, ...