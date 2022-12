Ascolti tv | Cristiano Malgioglio parte basso con Mi Casa es Tu Casa | nella moria ‘vincono’ Ficarra e Picone

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Continua il mare agitato deglitv a causa dei Mondiali di Qatar 2022. Come molti di voi già sapranno, i palinsesti di Rai Uno sono stati stravolti dagli ottavi di finale della competizione calcistica più attesa dell’anno e a proprio a causa di queste modifiche tutte le certezze non sono più tali. E a risentirne maggiormente sono soprattutto le prime serate delle reti generaliste: scopriamo insieme quali cifre sono state registrate ieri, 7 dicembre 2022. Programmato quasi all’ultimo momento per coprire il posto vuoto lasciato da Alba Parietti, il talk MiEs Tunon lascia ben sperare: la prima puntata condotta dae la sua ospite Heather Parisi hanno totalizzato una media di soli 5.3% di share pari a 919 mila spettatori. Una proposta ...

