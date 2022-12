Antonella Fiordelisi vuole denunciare Micol e Giaele | appello ai genitori

Leggi su biccy

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Può stare simpatica o meno, ma va riconosciuto adil merito di essere una concorrente del GF Vip piena di sorprese e sempre al lavoro per la nostra fame di trash. La dottoressa ci sfama quotidianamente con le sue perle, le litigate melodrammatiche con il suo cucciolo Edoardo Donnamaria e con dinamiche inaspettate. E forse sarà la vicinanza con Donnamaria, ma a quanto pare la gieffina crede di essere a Forum. Ma andiamo con ordine e… Lunedì sera Alfonso Signorini ha mostrato una clip in cui si vedeIncorvaia intenta a sparlare diconDe Donà. Nel video in questione la sorella di Clizia dà della ‘limitata mentalmente’ alla coinquilina. Da quel momento la dottoressa è scoppiata in lacrime, regalandoci una performance degna di The Lady ...