Ancora furti a Baronissi | svaligiate tre abitazioni

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti. Nella serata di ieri sono statetre villette ad Antessano, con i proprietari in casa. “Ormai giochiamo a guardie e ladri, la situazione è diventata molto complicata – afferma il sindaco, Gianfranco Valiante – siamo in costante contatto con le Forze dell’Ordine che operano ae con le autorità preposte ma purtroppo nulla cambia, anzi peggio, con malviventi che scorazzano indisturbati e sprezzanti dei controlli che pur ci sono. Episodi continui che portano preoccupazione e tensioni tra i cittadini che vivono un clima generalizzato di insicurezza. Temo reazioni inconsulte”. Ad Antessano ma anche ad Aiello i ladri di bande organizzate utilizzano sistematicamente le piazzole autostradali del raccordo come fermata delle loro auto per ...

il Resto del Carlino

