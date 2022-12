Anche Chef Rubio tra i denunciati da Liliana Segre

(Di giovedì 8 dicembre 2022) (Adnkronos) – Ci sarebbetra le persone denunciate dalla senatriceha formalizzato la denuncia nei giorni scorsi a Milano contro le minacce e gli insulti online che le sono stati rivolti. Oggi, al secolo Gabriele Rubini, ex giocatore di rugby con un passato in tv, con una serie di tweet ha replicato alla senatrice parlando di “silenzi assordanti”. In uno di questi si legge: “Chiedere adi denunciare i crimini della colonia d’insediamento israeliana e dell’esercito nazista che da 74 anni porta avanti la pulizia etnica del popolo nativo palestinese (semita) sarebbe incitare all’odio? I silenzi di parte sono odio, non chi resiste”. L'articolo proviene da ...

