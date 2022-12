Al via dal 12 dicembre gli Open Days dell' Università di Milano-Bicocca

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 8 dicembre 2022)(ITALPRESS) – Informarsi per arrivare preparati al momentoa scelta del proprio percorso di studi. L'diapre le porte alle studentesse e agli studentie scuole superiori che stanno per decidere a quale corso di laurea iscriversi: dal 12 al 17sono in programma glicon presentazioni dei corsi di laurea, laboratori ed incontri per scoprire l'offerta formativa e i servizi'Ateneo, ma anche per acquisire maggiore consapevolezzae proprie potenzialità ee proprie aspirazioni attraverso la Life Design Psy-Lab, la Consulenza Pedagogica, i Lab'ò e altre attività artistico/espressive. La possibilità di conoscere da vicino ...