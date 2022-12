“Addio professore” Malore improvviso | Massimiliano muore a 51 anni | studenti e colleghi sotto choc

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Tristezza immensa per Macerata.Stizzi,di 51, è morto per un grave. Ha provato a lottare con tutte le sue forze in ospedale, dove era stato ricoverato d’urgenza dopo il malessere, ma tutti gli sforzi dei medici sono risultati inutili e lui si è spento per sempre. Un dolore enorme per l’intero istituto scolastico dove insegnava, infatti sono praticamentegli altri insegnanti, i suoie anche i genitori di questi ultimi che lo conoscevano molto bene.Stizzi,molto amato, è purtroppo morto prematuramente per uninaspettato. Secondo quanto scritto dal sito Cronache Maceratesi, il 51enne era stato trasferito ...