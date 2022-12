Agenzia ANSA

Un emozionante e coinvolgente concerto di Natale eseguito dalla fanfara della Polizia di Stato diretta dal Maestro Secondino De Palma, ha preceduto oggi l'accensione all'aeroporto didi un abete sintetico alto piu' di 4 metri che la societa' di gestione Aeroporti di Roma ha provveduto a posizionare all'esterno del Terminal 1, area partenze, dove restera' fino all'......(), Aminta Resort (Genazzano) e Antonello Colonna Labico (Labico). In provincia di Viterbo conferme per La Parolina (Acquapendente) e Casa Iozzìa (Vitorchiano), in provincia di Rieti... A Fiumicino brilla il Natale, concerto e accensione dell'albero - Italia Un emozionante e coinvolgente concerto di Natale eseguito dalla fanfara della Polizia di Stato diretta dal Maestro Secondino De Palma, ha ...