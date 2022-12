WWE | Due ex ROH nel pubblico di NXT | rumors sul loro futuro

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Vincent Marseglia e Dutch dei The Righteous sono stati avvistati seduti tra la folla durante l’ultimo episodio NXT. Secondo PWInsider, le ex star della ROH sono attualmente a Orlando, in Florida, per prendere parte ai provini in corso al Performance Center. Come notato in precedenza, anche l’ex star di NWA e AEW Kylie Rae e l’ex star di MLW KC Navarro stanno partecipando ai provini che continueranno fino alla fine della settimana. I rumor sulla nuova stable di Bray Wyatt Sebbene non sia noto se i The Righteous abbiano firmato con la WWE, i fan sui social media hanno sottolineato che in precedenza si diceva che Marseglia e Dutch facessero parte della stable Wyatt 6 di Bray Wyatt. In effetti, lo stesso Wyatt ha risposto ad un post sui social media di Dutch qualche mese fa, che sembrava suggerire una sorta di alleanza tra i lottatori. A ottobre, Dave Meltzer di The ...