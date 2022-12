WWE | Ci sono probabili piani per il ritorno di Carlito

(Di mercoledì 7 dicembre 2022)ha fatto il suoa sorpresa in WWE nella Royal Rumble dello scorso anno. Si trattava della sua prima apparizione in-ring dopo più di una decade di assenza. Infatti,ricorda che iper la sua apparizione a RAW furono cancellati per validi motivi.fu licenziato dalla WWE nel lontano 2010, essendo anche visto come una superstar senza vie di sviluppo. Il tutto arrivò dopo una buona run che vedeva la sua “coolness” al centro dell’attenzione. In una recente apparizione al K&S WrestleFest virtual signing,ha ricordato iprecedentemente previsti per la sua apparizione al RAW Legends Night. “Dovevo apparire al Legends Night ed un paio di settimane prima hanno cancellato tutto e mi hanno detto “No, preferiamo ...

The Shield Of Wrestling

I piani per il sequel di Hobbs & Shawin stand - by In Hobbs & Shaw i due acerrimi nemici si ...del film ambientata nelle Isole Samoa ha visto il debutto sul grande schermo della superstar...Dove guardare NXT Deadline Il prossimo speciale di NXT sarà visibile, in diretta e in differita, in esclusiva sulNetwork. Le puntate settimanali del brandinvece disponibili con il commento ... IMPACT Wrestling: la WWE è interessata a 3 grandi star PWI (Pro Wrestling Illustrated) ha rilasciato la Top 100 dei Tag Team del 2022. Quali sono i piazzamenti completiSembra che Mojo Rawley fosse sulla buona strada per un grande push in WWE insieme all'amico e campione di Football Rob Gronkowski, ma poi le circostanze sono cambiate e Gronk ha ricevuto un'offerta a ...