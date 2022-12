WhatsApp | ecco gli avatar per foto profilo e chat | annuncia Mark Zuckerberg

Leggi su screenworld

(Di mercoledì 7 dicembre 2022)nelle scorse ore ha iniziato a introdurre gli, una funzione che secondo la società madre Meta aumenterà la privacy e la personalizzazione. Notiziata e confermata dallo stesso: “Stiamo portando glisu! Ora puoi usare il tuocome adesivo nelle. Altre novità in arrivo in tutte le nostre app“. Tra le altre novitàte datroviamo poi i Memoji per iPhone. Come le Memoji di Apple, che gli utenti di iPhone possono già incollare nelledisotto forma di adesivi espressivi, gli-di- sono delle caricature ...