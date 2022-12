Walid Cheddira top col Marocco | Roberto Mancini si dispera

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) E’ unin versione superstar quello visto ieri sera. Esi, probabilmente, per non averlo convocato con la Nazionale Italiana! Il, battendo ai rigori la Spagna, ottiene una storica qualificazione ai quarti di finale dei Mondiali. Un grandissimo, tenace e ben messo in campo dal suo mister, se la vedrà ai quarti di Qatar 2022 contro il Portogallo di Cristiano Ronaldo, una delle corazzate di questa competizione mondiale. Ma la vera notizia è che il marchigiano, che avevamo intervistato negli ultimi tempi, ha debuttato ieri sera (al minuto ’82) con la maglia della nazionale marocchina. Dalla Lega Pro (Bari promosso poi in B) ai quarti di finale del Mondiale praticamente in ...

Tra finale e supplementari c'è spazio anche per, capocannoniere della Serie B con la maglia del Bari, che si fa notare per un paio di sgroppate da centometrista e almeno altrettante ...... non lo stesso si può dire di Abdelhamid Sabiri (anche partecipando al primo gol marocchino che ha aperto il Belgio) e, o di un Rui Patricio probabilmente non inferiore al titolare ...La Lazio mette gli occhi su un giocatore della Nazionale del Marocco. Come riportato infatti da Gianluca Di Marzio sul proprio portale ufficiale, i biancocelesti avrebbero chiesto informazioni su Wali ...La Serie B al Mondiale: esordio e vittoria per Cheddira. Il marocchino è l'unico ad andare avanti Walid Cheddira è l'ultimo rappresentante della Serie B ad andare avanti in questa Coppa… Leggi ...