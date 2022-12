Volley | Paola Egonu debutta in Champions League con il VakifBank | vittoria schiacciante da top scorer Quanti punti ha segnato?

(Di mercoledì 7 dicembre 2022)ha fatto il proprio debutto incon la maglia delIstanbul. L’opposto si è messa in bella mostra di fronte al proprio pubblico dello Spor Sarayi, mettendo a segno 17(2 muri, 58% in attacco) nella sfida vinta agevolmente contro la poco quotata Stella Rossa di Belgrado per 3-0 (25-15; 25-21; 25-9). Dopo il turno di riposo di cui ha goduto lo scorso weekend in campionato (non ha giocato contro il PTT Ankara),è tornata a indossare i panni da titolare sotto la guida di coach Giovanni Guidetti e ha saputo fare la differenza con assoluta disinvoltura. La 23enne, che ha già vinto la massima competizione continentale con le maglie di Novara e Conegliano, ha guidato le Campionesse del Mondo e d’Europa ...

