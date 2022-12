Volley femminile | Milano ribalta il Prometey | prima vittoria in Champions League

Leggi su oasport

(Di mercoledì 7 dicembre 2022)ha travolto ilDnipro per 3-0 (25-17; 25-20; 25-21), debuttando in maniera ottimale nella2022-2023 didi fronte al proprio pubblico dell’Arena di Monza. Le ragazze di coach Marco Gaspari hanno confermato il pronostico della vigilia contro la modesta compagine ucraina e si sono portate al comando del gruppo B, in attesa del confronto tra le francesi del Le Cannet e le rumene dell’Alba Blaj. La seconda forza della Serie A1 prosegue brillantemente la propria stagione agonistica e muove un buon passo verso il primo posto nel raggruppamento, che assicura la qualificazione ai quarti di finale (le seconde classificate dei cinque gironi dovranno passare da un turno preliminare). Il Verotornerà in campo tra un paio di ...