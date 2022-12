Volley femminile | Conegliano strapazza il Vasas all’esordio in Champions League Haak ruggisce

Leggi su oasport

(Di mercoledì 7 dicembre 2022)ha travolto il modestissimoObuda Budapest con un secco 3-0 (25-15; 25-16; 25-19) al suo esordio nella2022-2023 di. Le Campionesse d’Italia hanno prontamente rialzato la testa dopo lo scivolone di tre giorni fa contro Scandicci in Serie A1 (interrotto il filotto di successi consecutivi, ma le venete restano al comando in campionato) e hanno mosso il primo passo in maniera convincente nella massima competizione europea. Non era un impegno gravoso per le Pantere, che non hanno avuto particolari problemi a regolare la compagine ungherese di fronte al proprio pubblico del PalaVerde di Treviso. Le ragazze di coach Daniele Santarelli hanno così raggiunto il Resovia (3-0 al Mulhouse) in testa alla classifica del gruppo A e si lanciano verso ...