Volkswagen Amarok | pronto l’esordio del pick-up tedesco e statunitense – FOTO

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Nasce dalla collaborazione industriale fra Ford ela nuova-up che rilancia la sfida del costruttorenel mercato dei veicoli con cassone posteriore. Un genere apprezzatissimo oltreoceano e più di nicchia nel vecchio continente. La base tecnica è quella della Ford Ranger e in Italia la vettura sarà disponibile con abitacolo per 4 o 5 passeggeri. Sotto al cofano una coppia di turbodiesel: il più parco 4 cilindri 2 litri da 205 CV di potenza massima e 500 Nm di coppia motrice (ma c’è pure una edizione da 170 CV, con cambio manuale) o il più prestante V6 3.0 da 240 CV e 600 Nm. In entrambi i casi la trasmissione sfrutta un cambio automatico a 10 rapporti e le quattro ruote motrici. La portata dichiarata arriva a quasi 1.200 kg, mentre il peso rimorchiabile è di 3.500 kg. A confermare lo ...

Agenzia ANSA

ID. Buzz, ad esempio, è la versione completamente elettrica di un grande monovolume. In controtendenza troviamo i 'gemelli' con motore a combustione, pick - up Ford Ranger e VW, che ...... le 5 stelle sono state date ai modelli Land Rover Discovery Sport, Lexus RX, Mercedes GLC, Skoda Octavia,e Ford Ranger . Land Rover Discovery Sport: Occupanti adulti: 84% ... Volkswagen Amarok alla prova della seconda generazione - Prove e Novità 4 stelle nei crash test Euro NCAP per Puma, 408 e Touran. 5 stelle per Chery, Ford, Land Rover, Lexus, Lucid, Maxus, Mercedes, MG, Skoda e Volkswagen ...