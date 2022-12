Vita prenatale | Pav | il 13 dicembre presentazione online di un volume su screening e diagnosi

Adnkronos

Lo offre il volume 'La sfida della. Screening e diagnosi' (Piccin editore), curato dalla Pontificia Accademia per la(Pav) e che verrà presentato on line il 13 dicembre (ore 15 - ...Una semplice entità, con i suoi segni di, diventa persona, mentre una persona reale decade a cosa deprivata dell'autonomia della volontà. La negazione della pratica abortiva come ... Vita prenatale, 13/12 presentazione online di volume Pav su screening e diagnosi Un contributo scientifico qualificato e interdisciplinare, aggiornato ed equilibrato su un tema delicato e complesso: screening e diagnosi prenatale. Lo offre il volume “La sfida della ...(Adnkronos) - Un contributo scientifico qualificato e interdisciplinare, aggiornato ed equilibrato su un tema delicato e complesso: screening e diagnosi prenatale. Lo offre il volume “La sfida della v ...