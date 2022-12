Vino | Cantine Giacomo Montresor | 130 anni raccontati in un Museo e in un libro

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) (Adnkronos) – Centotrent’, tre secoli attraversati in un crocevia di generazioni, una storia viva da preservare e raccontare a futura memoria. Il cammino è di, tredici decadi di storia (1892-2022) nel cuore della Valpolicellain uninaugurato oggi, mercoledì 7 dicembre. Insieme al, a onorare il prestigioso traguardo anche unche ripercorre la storia dei 130, il rinnovato wineshop e una bottiglia celebrativa (Amarone della Valpolicella Docg Riserva 2012). Fil rouge che unisce le tante iniziative è la consapevolezza che ilè un’esperienza immersiva da vivere a 360 gradi tra storia, cultura e territorio. È la grande novità delle celebrazioni dei 130 ...

WineMag.it

Altra novità riguarda la partnership con il Movimento TurismoPiemonte , che presenta le sue "Aperte a Natale", e con cui la collaborazione continuerà nel corso del 2023 per promuovere ...Ilda investimento è infatti un mondo articolato, fatto dae rivenditori, ma anche di investitori privati o semplici appassionati e il nostro osservatorio mira a coglierne le diverse ... Cantine Giacomo Montresor compie 130 anni e regala a Verona un Museo del Vino Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...Visto il grande successo dell’edizione scorsa, conclusasi il 7 novembre, torna Vendemmia a Torino - Grapes in Town, l’evento dedicato alla promozione ...