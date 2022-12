Viabilità Roma Regione Lazio del 07-12-2022 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 7 dicembre 2022)DEL 7 DICEMBREORE 10.20 FLAVIA DONDOLINI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. TRAFFICO IN DIMINUZIONE SULLE STRADE DEL TERRITORIO SUL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA ESTERNA ANCORA RALLENTAMENTI TRA IL BIVIO PER LAFIUMICINO E LA DIRAMAZIONESUD IN INTERNA, RALLENTAMENTI TRA CASTEL GIUBILEO E TIBURTINA VERSO IL CENTRO CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST E SULLAFIUMICINO TRA VIA NEWTON E IL PONTE DELLA MAGLIANA INCOLONNAMENTI POI SULLA DIRAMAZIONENORD DA SETTEBAGNI VERSO IL RACCORDO ANULARE DA FLAVIA DONDOLINI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral