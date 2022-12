Verona | tifosi del Marocco aggrediti in strada durante i festeggiamenti | 13 fermati video

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Un gruppo di una quindicina di giovani ha aggredito, a, idelscesi inper festeggiare la vittoria della nazionale ai mondiali, contro la Spagna. I giovani, che indossavano felpe nere con cappuccio o cappellini e avevano il volto travisato, si sono scagliati contro le auto che passavano con cinte e catene. Il bilancio parla quattro macchine danneggiate e di una donna lievemente ferita dai vetri di un finestrino in frantumi. La polizia ha identificato 13 giovani, «tutti riconosciuti da personale della Digos scaligera – si legge in un comunicato della polizia – come militanti in gruppi di estrema destra della città». Al’assalto alle auto deidelLe prime segnalazioni sono arrivate intorno alle 20, nel pieno dei ...