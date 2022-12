Verona | agguato con bastoni e catene alle auto di tifosi marocchini | 13 arresti – Il video

Leggi su open.online

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Sono 13 le persone fermate dalla polizia accusate di aver teso unad almeno quattrodeidel Marocco che festeggiavano la qualificazione ai quarti dei Mondiali 2022 in centro a. Dai primi accertamenti delle forze dell’ordine si tratterebbe di giovani veronesi. In unvirale sui social dove si vede un gruppo di 5-6 persone, incappucciate e armate di manganelli, che si avvicinano correndo verso un’da cui sventola una bandiera del Marocco. Uno degli aggressori ha usato una catena per mandare in frantumi il parabrezza dell’, ferendo una donna che era a bordo, trasportata in ospedale per lievi ferite dovuteschegge dei vetri. Almeno altre dueappartenenti a cittadini ...