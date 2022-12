Usa | Warnock vince in Georgia | Dem consolidano maggioranza Senato

"È un onore per me pronunciare le quattro parole più potenti mai pronunciate in un democrazia: il popolo ha parlato!", ha dettodavanti ai suoi sostenitori, dopo avere avuto conferma della ...Raphaelha vinto il ballottaggio in Georgia contro Herschel Walker e conserva quindi il suo seggio. Si rafforza così la maggioranza dei democratici al Senato : ora avranno 51 seggi . Walker , ex ...Roma, 7 dic. (askanews) - Il candidato democratico Raphael Warnock ha vinto il ballottaggio contro lo sfidante repubblicano Herschel Walker per ...Il ballottaggio in Georgia ha messo un punto alle elezioni midterm negli Stati Uniti e certificato ancora di più la sconfitta dei repubblicani: si attendeva una “ondata rossa” alle consultazioni di me ...