Usa | Non abbiamo fornito a Kiev armi per colpire in Russia

Il Fatto Quotidiano

07 dic 00:40abbiamo fornito a Kiev armi per colpire in Russia Gli Stati Uniti 'hanno fornito all'Ucraina armi per colpire fuori dal suo territorio ma per difendere la sua sovranità dall'...Leggi Anche Turchia, media: "Il giornalista Jamal Khashoggi ucciso nel consolato saudita" - Era critico col governo di Riad Per l'intelligenceci sono dubbi che Mohammed bin Salman sia il ... Ucraina, la diretta - Usa: "Non abbiamo fornito armi per colpire la Russia". Mosca: “Per ora nessuna prospettiva di negoziato” Grande partecipazione all’incontro promosso da Avis e Ausl per illustrare i servizi del nuovo presidio "Si occupa della presa in carico di problemi sanitari acuti di modesta entità, i cosiddetti codic ...Atlanta (Georgia), 7 dic. (LaPresse/AP) - Il senatore democratico Raphael Warnock ha sconfitto lo sfidante repubblicano Herschel Walker in Georgia nel ...