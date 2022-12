“Uomini e Donne” | morta Paola D’Andrea | era uno dei volti storici del “pubblico parlante”

E' morta Paola D'Andrea , storica protagonista del pubblico del dating show di. A dare l'annuncio è stata Rosa Chiarelli, amica di Paola con la quale ha condiviso per molti anni la sua partecipazione al programma di Canale 5. "Ciao amica mia" ha scritto Rosa come ...La a - Fuori, davanti all'ingresso del teatro dove questa sera si inaugura la stagione operistica è stato organizzato un sit in di protesta . Sonoche sventolano le bandiere gialloblu dell'. Il fatto di rappresentare un'opera russa, di Musorgskij, è motivo di protesta per gli ucraini che, come noto, stanno combattendo una dopo ...Ad annunciare la scomparsa di Paola D’Andrea, è stata Rosy Chiarelli, anche lei presenza fissa nella platea di Uomini e Donne ...La scelta di Federico Nicotera a Uomini e donne potrebbe essere registrata il prossimo 9 dicembre e quindi essere trasmessa in tv prima di Natale ...