Uomini e Donne | l’opinione di Chia sulla puntata del 7 12 22

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Il discorso che Maria De Filippi ha fatto a Biagio Di Maro oggi anon fa una piega. E’ davvero aberrante pensare che un uomo speculi su un dolore così grande come la scomparsa del partner come punto in comune su cui far leva pur di entrare in confidenza con una donna e portarsela a letto cAnoscerla. Perché se è già tremendo prendersi gioco dei sentimenti altrui in circostanze normali, farlo in mondovisione è ancora peggio e l’aver sfruttato un lutto pur di ottenere l’unica cosa a cui si puntava realmente è disgustoso. Da lì l’emozione furibonda di Queen Mary, che non è riuscita più a trattenersi. “Ma quando tu la rimi e le chiedi di continuare… ma continuare che? Che deve continuare con te, Biagio? No, dimmi! A te non te ne frega nulla di lei! Lei si vuole sentire dire altre cose da te, ma le altre cose da te, ...