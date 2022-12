Uomini e Donne | è morta Paola D’Andrea | storica opinionista del ‘pubblico parlante’

Leggi su davidemaggio

(Di mercoledì 7 dicembre 2022)D'Andrea Nuovo lutto per. A causa di un brutto male, è venuta a mancareex componente deldel dating show condotto da Maria De Filippi. Nei tanti anni trascorsi nello storico programma di Canale 5,ha espresso più volte la sua opinione sui vari tronisti che si sono susseguiti, non disegnando loro delle critiche, fino a quando non ha lasciato il suo posto tra il pubblico circa 10 anni fa. A dare l’annuncio della sua morte è stato un altro ex volto di: Rosy Chiarelli. Quest’ultima ha infatti pubblicato uno scatto insieme allaper congedarsi definitivamente da lei, scatenando le reazioni ...