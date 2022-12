Uomini e Donne | è morta la storia opinionista | addio a Paola D’Andrea

Un fulmine a ciel sereno scuote la redazione di, in queste ore in lutto: è morta nelle scorse ore Paola D'Andrea , una delle più note ex opinioniste del dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi . Ad annunciarlo poco fa è ...La a - Fuori, davanti all'ingresso del teatro dove questa sera si inaugura la stagione operistica è stato organizzato un sit in di protesta . Sonoche sventolano le bandiere gialloblu dell'. Il fatto di rappresentare un'opera russa, di Musorgskij, è motivo di protesta per gli ucraini che, come noto, stanno combattendo una dopo ...Lutto nella grande famiglia di Uomini e donne: in queste ore è arrivata la notizia della morte di uno dei volti storici della trasmissione pomeridiana di Maria De Filippi. Trattasi di Paola D'Andrea ...È morta Paola D'Andrea, volto storico nel pubblico in studio di Uomini e Donne. Per anni, infatti, ha partecipato al dating show di Maria De Filippi nei panni di opinionista. Ad annunciare la triste ...