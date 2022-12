“Un qualcosa di spettacolare” Marika Fruscio | ancora un fuori tutto | primo piano stordente | zoom inevitabile – FOTO

Comune di Quartu Sant'Elena

... ora è addirittura protagonista in campionato e in Champions e con un calcio che è. ... dovesse succedermi, mi porteròdi Rino in panchina'.... ora è addirittura protagonista in campionato e in Champions e con un calcio che è. ... dovesse succedermi, mi porteròdi Rino in panchina'. ... LA RASSEGNA 'NATALE A QUARTU' ENTRA NEL VIVO, GLI EVENTI NEL LUNGO WEEKEND Outfit pazzesco e sensualità alle stelle, Guendalina Tavassi mette in risalto le sue magnifiche curve e manda il web in delirio, la scollatura fa sognare.Il mese di dicembre si apre all'insegna del ronanticismo, con la Luna e Giove protagonisti di un "bacio" da non perdere ...