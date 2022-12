Un anno di ricerche | il 2022 dell’Italia attraverso le domande che abbiamo fatto a Google

Come ogni, Google Trends ha stilato la classifica delle parole più ricercate dagli utenti che utilizzano la famosa pagina per le loroonline. L'scorso trovavamo Serie A al primo posto, Europei e Classroom. Seguite da Raffaella Carrà, Champions League, Roland Garros, Christian Eriksen, Wimbledon, per poi terminare con ...Ecco quali sono state le parole e le locuzioni conalle stelle durante l'che si sta per chiudereQueste le Top 10 di parole, temi e personaggi che, nel 2022, hanno fatto registrare il maggior incremento dei volumi di ricerca su Google.Inaugurato il nuovo corso serale dell'Istituto d'istruzione "Di Poppa-Rozzi" di Teramo. Tra i suoi 24 iscritti l'istituto conta anche una ...