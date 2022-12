Ultime Notizie – Usa | Trump Organization dichiarata colpevole di evasione fiscale

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) L’azienda di famiglia di Donald, la, è stata giudicatadi frode finanziaria edopo un processo a New York, dal tribunale di Manhattan, dove l’ex presidente repubblicano non è stato processato. Lo ha annunciato il procuratore di Manhattan Alvin Bragg. La giuria, che si è ritirata lunedì per deliberare dopo più di un mese di udienze, “ha ritenuto laCorporation e laPayroll Corporation colpevoli su tutti i fronti”, ha dichiarato Alvin Bragg sul suo account Twitter. Il verdetto dizza è giunto al termine di un’indagine penale durata tre anni. Il capo delle Finanze della, Allen Weisselberg, si era dichiaratodi ...

