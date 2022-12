Ultime Notizie – Ucraina | Zelensky persona dell’anno 2022 di Time

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Il presidente ucraino, Volodymyr, è stato nominato “” dal magazine americanoha superato gli altri candidati tra cui il presidente cinese, Xi Jinping, il politico statunitense, Liz Cheney ed il miliardario filantropo, MacKenzie Scott. La rivista assegna il premio allalità che si ritiene abbia avuto la maggiore influenza a livello globale negli ultimi 12 mesi. La prima “” fu nel 1927 l’aviatore americano Charles Lindbergh, che ottenne il titolo dopo aver effettuato il primo volo transatlantico senza scalo da New York a Parigi. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Polizia blocca 5 attivisti di "Ultima generazione". Muro già pulito Milano, 7 dic. – Intorno alle 7.40 di questa mattina a Milano, cinque attivisti del gruppo…