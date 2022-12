Ultime Notizie Roma del 07-12-2022 ore 15 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 7 dicembre 2022)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno mercoledì 7 dicembre notificato dalla polizia l’autore delle minacce alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni su disposizione della procura della Repubblica di Siracusa personale della polizia postale della Digos ha eseguito una perquisizione nei confronti l’uomo di 27 anni disoccupato indagato per violenza privata aggravata secondo quanto si è appreso la polizia sequestrato dispositivi elettronici E durante la perquisizione informatica avuto conferma che l’account era l’indagato stato sequestrato indagini Sono in corso su diverse apparecchiature se togli il reddito ammazzo Te tua figlia ci vuole la morte di lei e sua figlia sono alcuni dei messaggi riportati dall’ account Twitter postati oggi dal contenuto analogo ad altre minacce Social a premere per le sue politiche sul ...